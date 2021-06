Franco Vazquez non ha rinnovato il proprio contratto con il Siviglia ed è ora sul mercato degli svincolati. Tra le società interessate all'italo-argentino c'è anche il Torino, che negli scorsi giorni ha avviato i contatti con l'entourage del giocatore ma la trattativa non è mai decollata.



Vazquez non è considerato una priorità per la trequarti campo del Torino, per questo il dt Davide Vagnati ha al momento interrotto la trattativa in attesa di capire come procedano quelle per gli altri trequartisti.