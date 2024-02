Torino, il punto sull'infermeria in vista della Fiorentina

Per la partita contro la Fiorentina, in programma sabato sera allo stadio Olimpico Grande Torino, il tecnico del Torino, Ivan Juric, ha perso Matteo Lovato, infortunatosi durante i minuti iniziali della gara contro la Roma. Il difensore, oltre che il match contro i viola, sarà costretto a saltare anche il successivo impegno di campionato contro il Napoli e, probabilmente, anche quello contro l'Udinese.



La buona notizia per il Torino è che sabato rientra al centro della difesa Alessandro Buongiorno, che nell'ultimo mese è stato costretto a rimanere ai box a causa della lussazione alla spalla subita durante la trasferta di Cagliari. In difesa ci sarà anche Ricardo Rodriguez, anche lui ristabilitosi dopo i problemi muscolari avuti nelle scorse settimane.



Per quanto riguarda gli assenti, oltre a Lovato, non ci sarà contro la Fiorentina neppure Adrien Tameze, anche lui fermatosi per dei guai muscolari. Assente sicuro anche Perr Schuurs, la cui stagione però è già finita da diverso tempo per via del grave infortunio al legamento al crociato.



Altri due giocatori sono invece in dubbio per la partita di sabato sera: si tratta di Mergim Vojvoda e di Valentino Lazaro. Il primo è alle prese con un mal di schiena che lo perseguita da diversi giorni ed è stato costretto al forfait anche nelle scorse due partite, il secondo è uscito acciaccato dalla partita contro la Roma.