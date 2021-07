Dopo la partenza di Salvatore Sirigu il portiere titolare del Torino è diventato Vanja Milinkovic-Savic. Per il portiere serbo la stagione che sta per iniziare potrebbe essere quella della svolta dopo anni passati in panchina (non solo al Torino, ma anche alla Spal, all'Ascoli e allo Standard Liegi): dovrà però essere bravo a sfruttare le occasioni che gli si presenteranno.



L'amichevole di questo pomeriggio contro il Rennes sarà per lui una sorta di primo esame da non sbagliare.