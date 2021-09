Attraverso il sito ufficiale del Torino arriva il report dell'allenamento odierno con il punto dall'infermeria



IL REPORT COMPLETO

Allenamento pomeridiano per il Torino, in preparazione alla partita di domenica pomeriggio (stadio Olimpico Grande Torino, calcio di inizio ore 15) contro la Salernitana. Ivan Juric ha diretto una sessione tecnica implementando l’organico con alcuni elementi della Primavera. In gruppo Gleison Bremer, presenti al Filadelfia anche Sasa Lukic, Tomas Rincon, Antonio Sanabria e Razvan Sava, rientrati a Torino dai rispettivi impegni con le selezioni nazionali. Programma personalizzato per Andrea Belotti. Domani in calendario una seduta pomeridiana.