Il Torino è tornato ad allenarsi al Filadelfia in vista della ripartenza del campionato e attraverso il sito ufficiale del club è arrivato il reporto dell'allenamento con la conferma della mancata guarigione, almeno per ora, del Gallo Belotti.



IL REPORT

Ripresa degli allenamenti per il Torino al Filadelfia, dopo la sosta per le vacanze di Natale. Ivan Juric ha diretto una seduta tecnica, con esercitazioni a tema e movimenti sul possesso palla. Assente Aina, convocato dalla Nigeria per la prossima Coppa d'Africa. Terapie per Belotti e Berisha. Domani in programma una sessione di lavoro.