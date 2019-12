Attraverso il sito ufficiale del Torino arriva il report dell'allenamento odierno agli ordini di Walter Mazzarri che riceve buone notizie dall'infermeria e dal caso Belotti.



Ecco il report completo:

Allenamento mattutino in orario prandiale per il Torino in preparazione alla partita di domenica 15 dicembre alle 12.30 contro l’Hellas Verona. Rientro progressivo in gruppo per Belotti e De Silvestri. Per quanto concerne il bollettino medico, sofferenze muscolari per Bonifazi (coscia sinistra) ed Edera (polpaccio sinistro).