Attraverso il sito ufficiale del Torino è arrivato il report dell'allenamento odierno agli ordini di Marco Giampaolo.



IL REPORT

Doppio allenamento per il Torino al Filadelfia. Nella seduta mattutina la squadra ha lavorato in palestra e poi ha svolto un programma tattico, in campo. Al pomeriggio sessione tecnica e poi sulla parte atletica. In gruppo con i compagni Andrea Belotti, tornato anzitempo dalla Nazionale perché squalificato e quindi impossibilitato a giocare stasera contro l’Olanda. Domani in calendario un allenamento pomeridiano, al Filadelfia.