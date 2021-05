Dopo la pesante sconfitta subita per mano del Milan, il Torino cerca il riscatto e la salvezza sul campo dello Spezia, in una sfida che sa di spareggio. Entrambe le squadre hanno 35 punti (i granata hanno una partita in meno), 4 in più del Benevento terzultimo.



IL REPORT - “Allenamento di rifinitura per il Torino, al Filadelfia, in preparazione alla partita di domani pomeriggio a La Spezia. Dopo l’analisi al video Davide Nicola ha diretto una sessione tecnica con esercitazioni a tema e movimenti sul possesso palla. Terapie per Gojak e Murru, lavoro personalizzato per Milinkovic-Savic”.