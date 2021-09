Nessuna novità dall'infermeria per Ivan Juric che non recupera nessuno dei suoi infortunati e che difficilmente avrà a disposizione anche Marko Pjaca. Il Torino attraverso il proprio sito ufficiale ha infatti diramato il report in seguito all'allenamento odierno



IL REPORT Allenamento mattutino per il Torino, in preparazione alla sfida di domani contro la Lazio. Dopo l’analisi tattica al video i granata hanno disputato una seduta tecnica che poi si è conclusa con esercitazioni a tema. Pjaca ha svolto un programma sulla parte tecnica e a seguire lavoro metabolico, a parte. Per quanto concerne gli altri calciatori, nessuna novità da registrare rispetto al report di ieri. Domani mattina in calendario la sessione di rifinitura cui seguirà l'annuncio dei calciatori convocati per il match.