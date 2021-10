Attraverso il sito ufficiale del Torino arriva il report dell'allenamento odierno agli ordini di Ivan Juric.



IL REPORT

Ripresa della preparazione per il Torino, al Filadelfia, in vista del match contro il Milan (stadio San Siro, calcio d’inizio martedì alle ore 20.45). Ivan Juric ha suddiviso l’organico in due gruppi: i calciatori reduci dalla vittoria sul Genoa hanno svolto una seduta di scarico, con lavoro defaticante, mentre gli altri elementi a disposizione hanno effettuato una sessione tecnica. Programma differenziato per Pjaca e Verdi. Domani in calendario un allenamento.