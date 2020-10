Attraverso il sito ufficiale del Torino arriva il report dell'allenamento odierno agli ordini di Marco Giampaolo.



IL REPORT

Ripresa della preparazione per il Torino FC in vista della sfida di domenica contro la Lazio. Due programmi di lavoro differenziati: seduta defaticante per i calciatori impegnati ieri in Coppa Italia, sessione tecnica per Belotti e i compagni che non sono scesi in campo contro il Lecce.



La valutazione clinica svolta su Gojak ha confermato un lieve affaticamento al flessore della coscia sinistra. Contusione al piede destro per Linetty: per il centrocampista polacco oggi solo terapie. Le sue condizioni verranno rivalutate domani.



Il programma di domani prevede una sessione tecnico-tattica