Attraverso il sito del Torino arriva il consueto report dell'allenamento odierno con una buona notizia arrivata per Walter Mazzarri.



Ripresa della preparazione per il Torino al Filadelfia con una sessione pomeridiana in vista della partita di domenica, 20 ottobre contro l’Udinese. Walter Mazzarri ha inizialmente concentrato la sessione sulla parte atletica per poi far svolgere delle esercitazioni tecniche prima della partita a ranghi misti, con tempo e campo ridotti, che ha concluso l’allenamento. Ola Aina ha svolto l’intero lavoro insieme ai compagni. Domani in calendario una doppia sessione al Filadelfia.