Il Torino ha emesso una nota ufficiale in merito all'infortunio di David Zima:



"Gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto David Zima hanno evidenziato una lussazione acromion claveare destra. Il calciatore dovrà osservare un periodo di riposo e poi potrà iniziare la fase di riabilitazione. Per quanto concerne invece Armando Izzo previsti per domani gli accertamenti strumentali".