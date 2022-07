Il direttore tecnico del Torino, Davide Vagnati, ha ieri raggiunto il ritiro della squadra granata in Austria, a Bed Leonfelden e, al termine dell'allenamento pomeridiano, si è fermato a parlare a bordo campo per diversi minuti con Gleison Bremer. Che cosa si sono detti? L'argomento principale del loro colloquio è stato ovviamente il mercato.



Il dt granata ha fatto il punto delle offerte arrivate per il difensore che, dal canto suo, è apparso tranquillo e sicuro che nei prossimi giorni o settimana cambierà squadra: sia Vagnati che Bremer reputano l'Inter la destinazione migliore per il futuro del difensore, Cairo infatti non vorrebbe cedere il suo giocatore più forte alla Juventus nonostante i bianconeri si siano fatti avanti. Anche lo stesso Bremer sarebbe felice di vestire la maglia nerazzurra e lo ha ribadito allo stesso Vagnati.