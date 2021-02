Sul campo del Cagliari il Torino ha conquistato una preziosissima vittoria in chiave salvezza grazie a un colpo di testa di Gleison Bremer a circa un quarto d'ora dalla fine. La rete del brasiliano non è stata casuale, ma è il frutto di uno schema provato in settimana al Filadelfia, a rivelarlo è stato lo stesso Bremer al termine della partita.



"Il mio gol? E' merito del lavoro al Filadelfia" ha dichiarato il difensore. "Il mio collaboratore in settimana ha insistito tanto nel provare gli schemi da calcio d'angolo" ha aggiunto il tecnico Davide Nicola.