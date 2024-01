Torino, il retroscena dietro l'acquisto di Masina

Adam Masina sta per diventare ufficialmente un calciatore del Torino. Da tempo Ivan Juric chiedeva un terzino di piede mancino, avendo tutti destri adattati a giocare sulla corsia opposta. La scelta di Masina non è stata casuale: è infatti un vecchio pupillo del direttore tecnico Davide Vagnati, che lo aveva avuto come calciatore agli inizi della sua carriera da dirigente nella Giacomense.



Viste le difficoltà ad arrivare ad altri terzini sinistri, il direttore tecnico del Torino ha quindi preferito virare su una sua vecchia conoscenza. Masina arriva con la formula del prestito con diritto di riscatto: in questa stagione non aveva finora trovato molto spazio con l'Udinese, complice anche un infortunio che lo ha costretto ai box per diverse settimane nella prima parte di stagione. In granata arriva quindi con la voglia di rilanciarsi.



L'obiettivo per Masina è quello di conquistare anche la fiducia di Ivan Juric, visto che quella di Vagnati ce l'ha già. In questi mesi cercherà di guadagnare quella maglia da titolare necessario per poter sperare che a fine campionato il Torino eserciti la clausola per il diritto di riscatto.