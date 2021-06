Da settimana prossima Ivan Juric inizierà a dirigere i primi allenamenti da tecnico del Torino. Tra i giocatori che lavoreranno con l'allenatore croato c'è anche Antonio Sanabria.



Il paraguaiano è un vecchio pallino di Juric che lo avrebbe già voluto con sé all'Hellas Verona ma l'affare non andò in porto. Ora lo ritroverà al Torino: resta da capire se potrà far giocare Sanabria in coppia con Andrea Belotti, come ha fatto Davide Nicola nella seconda parte della scorsa stagione.