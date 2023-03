Fra i vari calciatori del Torino in scadenza di contratto a fine stagione c'è anche Michel Adopo. Il centrocampista francese negli ultimi mesi ha iniziato a trovare spazio e ha anche fornito una serie di buone prestazioni.



Davide Vagnati è ora al lavoro per trovare un accordo con l'agente di Adopo per il prolungamento del contratto ma il rischio è che il dt si sia mosso troppo tardi: sul centrocampista francese stanno infatti piombando anche altre società.