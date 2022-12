Ola Aina è uno dei giocatori del Torino con il contratto in scadenza, il direttore tecnico Davide Vagnati ha provato a intavolare una trattativa per il rinnovo ma si sta rilevando più complicata del possibile.



Il dirigente granata e l'entoruage del giocatore torneranno a parlare del rinnovo dopo la fine della sessione invernale di mercato ma, se dovesse arrivare un'offerta per il terzino a gennaio, il Torino la prenderebbe in considerazione.