Tra i calciatori del Torino in scadenza di contratto c'è anche Cristian Ansaldi: l'argentino con Marco Giampaolo ha faticato a trovare spazio, con Davide Nicola è invece tornato a essere un titolatissimo e sta dando un grande contributo alla causa granata, come dimostrano anche i sei assist decisivi tutti nel girone di ritorno.



Nel caso in cui Nicola dovesse essere confermato sulla panchina granata, Ansaldi certamente rinnoverebbe il contratto. In caso di cambio di allenatore, il futuro dell'argentino sarà deciso dal nuovo allenatore.