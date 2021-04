Quella di lunedì contro il Napoli è stata la venticinquesima presenza in questo campionato di Cristian Ansaldi con la maglia del Torino, la clausola del rinnovo automatico del contratto per un'altra stagione (prevista appunto dopo 25 partite) non è scattata. Come mai? Perché le 25 presenze sarebbero dovute essere di almeno 45 minuti a partite.



Nella prima parte di stagione, sotto la guida tecnica di Marco Giampaolo, Ansaldi era invece poco utilizzato e solamente successivamente è tornato a essere un titolare del Torino. Anche giocando tutte le sei partite rimanenti per almeno 45 minuti, la clausola del rinnovo automatico del contratto non si attiverà perché il terzino non riuscirà a raggiungere il traguardo stabilito delle 25 presenze da almeno 45 minuti a partita.