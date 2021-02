"Il matrimonio tra il Torino e Belotti è stato molto positivo e deve continuare. So che il ds Vagnati ci sta lavorando, ma scenderò in campo anche io". Parole queste pronunciate da Urbano Cairo nell'intervento di questa mattina ai microfoni di Radio Anch'io.



Cairo si è detto pronto a intervenire direttamente nella trattativa se Vagnati non dovesse riuscire a chiudere, una frase che sembra sottolineare come la questione del rinnovo di Belotti sia una sorta di esame per il dt, il cui futuro al Torino è al momento incerto.