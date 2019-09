"Il rinnovo di contratto? Per me è una formalità" aveva dichiarato nelle scorse settimane Walter Mazzarri lasciando intendere di non essere preoccupato riguardo al suo futuro al Torino. In effetti il presidente Urbano Cairo ha tutta l'intenzione di proseguire il rapporto con l'allenatore toscano e per questo motivo presto il prolungamento del contratto potrebbe essere rinnovato.



Quando? L'annuncio potrebbe arrivare durante la prossima pausa del campionato, a meno di due risultati negativi contro Parma e Napoli. Prima di annunciare il rinnovo di Mazzarri, Cairo vuole infatti attendere un momento positivo del Torino in campionato.