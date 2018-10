Vittorio Parigini è sempre più vicino a firmare il nuovo contratto con il Torino. L'attaccante classe 1996, che è anche uno dei pilastri della nazionale Under 21 di Gigi Di Biagio, in questo inizio di stagione si sta mettendo in luce con la maglia granata e il presidente Urbano Cairo ha deciso di prolungargli il contratto che attualmente ha come scadenza quella del 30 giugno 2020. È stato lo stesso Parigini, in un'intervista a Tuttosport, a confermarlo.



Il nuovo contratto di Parigini avrà come scadenza il 30 giugno 2023 e prevede uno stipendio superiore a quello attuale.