Una delle più belle sorprese della stagione del Torino è rappresentata da Vittorio Parigini. L'attaccante cresciuto proprio nel vivaio della società granata, dopo tanto girovagare in prestito tra serie A e serie B, in questa stagione ha finalmente trovato spazio nella squadra nella quale è cresciuto.



Lo scorso autunno sembrava anche che il suo rinnovo di contratto fosse ormai cosa fatto, invece al momento del prolungamento non si hanno notizie. A complicare il rinnovo di Parigini sono stati due fattori: prima il cambio di procuratore fatto dallo stesso calciatore, poi la grana direttore sportiva scoppiata in casa Torino. Del nuovo contratto di Parigini se ne riparlerà dunque a campionato finito.