Aleksey Miranchuk è uno dei giocatori che la scorsa estate è arrivato al Torino con la formula del prestito con diritto di riscatto (in questo caso dall'Atalanta). Il trequartista russo si è subito imposto nella formazione di Ivan Juric ed è un titolatissimo dell'undici granata.



Non è un caso che Juric stia spingendo per convincere Urbano Cairo a esercitare la clausola per il riscatto del trequartista che è fissata a 12 milioni di euro. Se ne parlerà però nelle prossime settimane.