Da qualche ora Antonio Barreca non è più un giocatore del Torino ma è un nuovo difensore del Monaco. Con un messaggio postato sul proprio profilo Facebook, il terzino, cresciuto proprio nel vivaio granata, ha voluto salutare quelli che ormai sono i suoi ex tifosi.



"Eccoci qua, a dire Grazie. Perché Torino è casa mia, perché qua sono arrivato bambino e saluto da uomo. Perché la gente del toro è unica. Vestire la maglia granata è stato un orgoglio. Lo porterò sempre dentro di me perché non sarà mai un addio. Ora sono felice e carico per questa nuova avventura! Grazie AS MONACO per avermi dato questa opportunità!".