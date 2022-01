Daniele Baselli è diventato ufficialmente un giocatore del Cagliari. Il centrocampista ha però voluto così salutare su Instagram tifosi e ex compagni del Torino:



"Racchiudere in un post 6 anni e mezzo non è facile, ci tenevo a ringraziare prima di tutti il popolo granata che mi ha accolto bene da subito ed ora che dobbiamo salutarci sento tanto affetto dai messaggi che mi arrivano! Grazie a tutti per avermi accompagnato in questi anni in questo straordinario viaggio. Grazie ai miei compagni, e tutto lo staff in campo e fuori. Ciao Toro, SOLO GRAZIE! Bas".