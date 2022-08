Ilha vissuto un’estate complicata. Tra un mercato partito a stento e le incomprensioni societarie e con giocatori importanti. Un’aura di pessimismo che ha accompagnato la squadra diall’inizio della Serie A. Poi però il pallone è iniziato a rotolare e, frutto anche del genio e della sregolatezza che ha portato l’acquisto più azzeccato del Toro, Nemanjae, a furia di dribbling e tiri in porta, ha contribuito già con. Il primo era arrivato già in Coppa Italia nell’esordio contro il, il secondo nella sfida di ieri allo Zini con la. La sua brillantezza tecnica e fisica sta facendo la differenza e mostrando il lato migliore di questo classe 1996 dal grande talento, finora spesso inespresso. Nemanja è arrivato a Torino in prestito dal, con, insieme a una vasta batteria di trequartisti. Con lui, per ora, anchema non c’è dubbio su chi stia impressionando di più. Ed ecco che a queste cifre questo potrebbe essere stato davvero uno dei colpi dell’estate.- Nato calcisticamente nel vivaio del, la sua carriera ha vissuto varie peripezie già dalla giovane età. Passato anche per l’Accademia diin Romania, Radonjic aveva già avuto trascorsi in Italia tra Empoli e. Proprio i giallorossi avevano investito bencomplice un innamoramento di Walter, senza però che il ragazzo dimostrasse poi in campo continuità nei suoi lampi. Tornato in patria, disputa ottime stagioni e si guadagna la chiamata delAnche qui non brilla e viene parcheggiato in prestitoe al. Tanti infortuni, tante panchine per scelta tecnica e altrettanti mal di pancia. Nell'ultima avventura, in Portogallo, ha giocato solo 11 partite e segnato un gol. Solo la cura Juric sembra funzionare con lui. Certo l’idillio è solo all’inizio però le premesse sono ottime. Basti pensare ai miglioramenti che, nello stesso ruolo del serbo, hanno avuto giocatori comeche hanno raggiunto picchi di rendimento nel sistema dell’allenatore croato mai raggiunti poi altrove. Lo stesso, del quale Radonjic prende il posto, aveva concluso un’ottima stagione in quella appena passata.– Juric deve plasmarlo. Il serbo ha velocità e folate fuori dal comune ma pecca di continuità. In una delle ultime conferenze stampa, l’allenatore del Toro ne ha parlato così: “È forte, lo sappiamo, maVogliamo portarlo al massimo delle condizioni. Il suo talento si intravede, ora vogliamo portarlo ad essere continuo. Non sappiamo cosa possa fare,”. Un talento sempre sul filo dell’incertezza. Le uscite notturne, la vita sregolata, che lo ha portato anche a, lo hanno condizionato. Il serbo affronta tutto senza paura.Alti e bassi, nervi che a volte saltano. Com’è capitato con l’arbitroche in Coppa Italia l’ha ammonito dopo un’esultanza con dedica rivolta al direttore di gara, per avergli annullato un gol. Se, ed è un se bello grosso, le bizze saranno messe nel dimenticatoio, ecco che la promessa potrà diventare finalmente certezza.