Iago Falque resta o parte? È questo il grande dubbio dei tifosi del Torino in questi primi giorni di agosto. Lo spagnolo, capocannoniere granata nello scorso campionato, è nel mirino del Siviglia e, di fronte all'offerta giusta, potrebbe lasciare il club piemontese.



Vendere Falque, che finora non ha palesato la volontà di cambiare squadra, non è però la priorità del presidente Urbano Cairo che per questo motivo lascerà partire il giocatore solamente di fronte a un'offerta irrinunciabile. Nel caso Falque dovesse essere ceduto al Siviglia verrebbe sostituito in granata da Simone Zaza.