Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, il Torino avrebbe messo nel mirino per il mercato di gennaio Pietro Pellegri. L'attaccante del Milan sarebbe stato individuato come possibile sostituto di Andrea Belotti, che rischia di dover stare fermo per alcuni mesi a causa dell'infortunio rimediato contro la Roma.



A favorire l'operazione potrebbe essere il papà del calciatore, Marco Pellegri, attuale team manager della società granata.