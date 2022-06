Il sogno del Torino in attacco si chiama Nikola Vlasic. L'attaccante è stato individuato come sostituto ideale di Belotti - in scadenza di contratto e orientato ad andare via - ma l'operazione è complicata per i costi alti: sia dell'ingaggio che del cartellino, visto che il West Ham ha speso 30 milioni per portarlo a Londra.