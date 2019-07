Samuel Gustafson continua a essere un obiettivo di mercato dell'Hellas Verona. Il centrocampista svedese non rientra più nei piani del Torino, come dimostra anche il fatto che non sia stato convocato per il ritiro di Bormio e il direttore sportivo Massimo Bava è alla ricerca di una nuova squadra per lui.



Il Verona vorrebbe acquistare Gustafson con la formula del prestito, il Torino invece spera di riuscire a vendere il giocatore a titolo definitivo: c'è ancora quindi parecchia distanza tra le due società.