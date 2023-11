Il vice di Juric Matteo Paro è soddisfatto della vittoria del suo Torino sul Sassuolo: “Vittoria meritata. Zapata è stato un po' sfortunato e il campo non l'ha aiutato - ha detto a Dazn - Ma ha una mentalità incredibile, è un prefessionista esemplare. Oggi ha tenuto molti palloni, ci dispiace che non abbia segnato stasera. Ma la rete arriverà".



“Adesso dovremo valutare Ricci e Rodriguez, sembrano due problemi muscolari. Juric? È molto emotivo, voleva festeggiare. Il suo gesto era solo una reazione emotiva, teneva tanto a questa partita. Di solito si sfoga sempre molto in campo, stare in un box dietro un vetro non fa per lui".