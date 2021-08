Matteo Paro, vice allenatore del Torino, è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine del match contro l'Atalanta: "I ragazzi hanno fatto un percorso importante e d’applicazione, eravamo curiosi di capire come potevamo giocare contro una squadra che ha messo in difficoltà tutti. Nel calcio si vede il risultato, dispiace aver perso una partita che non meritavamo di perdere. I ragazzi devono tenersi questo dentro, ma si pensa alla prossima".



Ha parlato con Juric?

"Il mister era contento, quando arrivi cosi tanto a concludere con una squadra come l’Atalanta dispiace perdere, abbiamo concesso poco. Abbiamo iniziato un percorso, i ragazzi hanno fatto molto bene. Da lunedì penseremo alla prossima".



L’Atalanta si adattava a voi.

L"oro vivono di pressing e palle rubate, noi volevamo sfruttare il rinvio di Milinkovic-Savic per poi andare sulle ribattute, credo sia stata un’arma importante. Sanabria è un giocatore tecnico e si muove di più, Belotti è più fisico. Entrambi però hanno dato il proprio contributo. Peccato per non aver sfruttato tutte le occasioni che abbiamo avuto".



Nelle ultime 22 gare in casa avete vinto tre volte. Siete arrivati da poco, ma serve un cambio a livello mentale?

"I ragazzi arrivano da due anni difficili, ma l’applauso del pubblico è importante. Tutti hanno capito lo spirito della squadra, dobbiamo cambiare il trend negativo. Cercheremo di farlo tutti insieme".