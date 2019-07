Continua la ricerca da parte del Torino del portiere di riserva per la prossima stagione: il principale candidato al ruolo è Alberto Paleari del Cittadella ma, nelle ultime ore, sta prendendo quota anche il nome di un altro estremo difensore di proprietà di una squadra di serie B: Lorenzo Montipò, il numero 1 del Benevento.



Per il momento il Torino non ha ancora formulato un'offerta per Montipò ma, se la trattativa per Paleari non dovesse andare a buon fine, il direttore sportivo Massimo Bava potrebbe virare con decisione su questo profilo.