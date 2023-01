Ivan Ilic è sempre più vicino al Torino. Il centrocampista è stato richiesto espressamente da Ivan Juric, che lo aveva già allenato al Verona e lo vorrebbe con sé anche in granata.



La trattativa è ben avviata, il direttore tecnico Davide Vagnati sta lavorando per trovare un accordo per un prestito con diritto di riscatto del centrocampista. Lo stesso Ilic sta spingendo per tornare a lavorare con Juric e la trattativa potrebbe chiudersi nei prossimi giorni.