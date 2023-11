Ivan Ilic, centrocampista del Torino, ha parlato a Sky dopo il pareggio contro il Monza:



"Juric mi ha chiesto di spingere di più, sono un giocatore giovane con alti e bassi ma devo uscirne velocemente. Sono cresciuto mentalmente, adesso sono sulla strada giusta. Vogliamo fare punti in ogni partita dando il massimo, adesso siamo diventati molto cattivi e riusciamo a fare bene. Se l'assenza di Ricci mi responsabilizza? Sì, ma mi dispiace per Samuele che ha fatto tante belle partite. Spero che torni in campo presto".