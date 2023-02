Questa sera contro la Cremonese, Ivan Ilic farà il suo esordio in campionato con la maglia del Torino. Il centrocampista serbo era stato costretto a saltare la partita contro l'Udinese a causa di un leggero infortunio mentre contro il Milan è rimasto in panchina tutto il tempo per via di una condizione fisica non ancora perfetta.



Contro la Cremonese, invece, Ilic scenderà finalmente in campo: resta da capire se giocherà dal primo minuto o se entrerà a partita in corso (più probabile la prima ipotesi), quel che è certo è che Ivan Juric ha tutta l'intenzione di concedergli spazio.