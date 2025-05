Torino, in 20.000 al corteo per la tragedia di Superga. Contestato Urbano Cairo

AFP via Getty Images

Il 4 maggio è e sarà per sempe un giorno sacro per il Torino. Il giorno in cui i celebra la tragedia di Superga, quando, nel 1949, l'aereo del Grande Torino cadde sulla collina, facendo smarrire per sempre una delle squadre più iconiche della storia del calcio italiano.

LA LETTURA - Il 76° anniversario di quella tragedia vive due momenti distinti: prima la partenza del corteo dal Bar Norman in via Pietro Micca, dove è stato fondato il Torino il 3 dicembre 1906. Poi, dopo ore di marcia, l'arrivo a Superga dove si terrà la messa presso la Basilica alle ore 17:00 e, in seguito, il capitano Duvan Zapata leggerà i 31 nomi dei protagonisti scomparsi. E' l'apice di una elebrazione storica, in cui affondano le radici della fede granata.

20.000 - Come raccolto da La Stampa, sono almeno 20.000 le persone partite dal Bar Norman per la marcia granata. Tra i presenti anche Pasquale Bruno, storico difensore e tra i simboli per i tifosi del Toro. L'ex giocatore non ha mancato di dare una stilettata a Urbano Cairo: "La marcia è la dimostrazione che tutto il popolo granata è stanco di questa situazione. Non solo gli ultras, ci sono tante famiglie che sono stanche di questa proprietà. Speriamo in un cambiamento quanto prima, ma ho dei dubbi". Il corteo ha sfilato per le vie del centro, per poi raggiungere piazza Vittorio Veneto, svoltando poi in corso Casale, per dirigersi poi ai piedi di Superga.

CONTESTAZIONE - Non è mancata la contestazione contro Urbano Cairo. Tra fumogeni, bandiere e cori c'è stata grande animazione verso il presidente dei granata, che si è recato a Superga in mattinata insieme al figlio prima di rientrare a Milano, senza partecipare alla cerimonia al Cimitero Momunentale delle 12. Presenti, invece, i parenti delle vittime come Susanna Egri, figlia del tecnico Egri Erbstein, con il figlio di Franco Ossola e i parenti di Gabetto, Ballarin, Menti e Operto.

La commemorazione al Cimitero Monumentale pic.twitter.com/VqRL9Q4CzA — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) May 4, 2025

IL COMUNICATO - "ll Presidente Urbano Cairo è salito questa mattina al Colle di Superga per commemorare il Grande Torino. Accompagnato dal figlio Federico, il Presidente ha deposto una corona di fiori sotto la lapide che ricorda le 31 vittime della tragedia del 4 maggio 1949 condividendo con le persone presenti un momento di riflessione e di preghiera".