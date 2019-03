Ola Aina ieri, contro il Chievo Verona, avrebbe dovuto giocare titolare. Un infortunio a pochi minuti dall'inizio della partita, durante i consueti esercizi di riscaldamento, hanno però bloccato il terzino nigeriano che è stato sostituito da Cristian Ansaldi.



Aina si sottoporrà ora degli esami strumentali che permetteranno di capire la reale entità dell'infortunio e i tempi di recupero: il timore in casa Torino è che l'ex Chelsea debba stare fermo per diverse settimane. Se ne saprà qualcosa in più domani, quando la squadra di Walter Mazzarri si ritroverà al Filadelfia per la ripresa degli allenamenti.