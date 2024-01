Torino, in arrivo Masina: jolly per Juric, come cambia la formazione

Il Torino sta chiudendo per Adam Masina in prestito con diritto di riscatto dall'Udinese: questa operazione ha una doppia valenza, dato che Masina, classe '94 italo-marocchino ex Watford e Bologna, può giocare sia da braccetto in una difesa a tre, sia da quinto nel centrocampo a 5.



PARTENZE E ARRIVI - L'infortunio di Buongiorno è una brutta tegola e Masina darà una mano, ma è nel solco della partenza verso lo Schalke 04 di Brandon Soppy, di proprietà dell'Atalanta, che va letta questa operazione: adesso le fasce granata sono ben coperte dopo che Doig del Verona ha scelto il Sassuolo.



ALTRE CESSIONI - Una volta chiuso per il passaggio di Radonjic al Maiorca, si cerca di far spazio nel reparto offensivo ad un altro attaccante, anche di riserva, che possa ruotare con i titolari Zapata e Sanabria e con Pellegri: Karamoh può partire.