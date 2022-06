Il Torino scommette su Kevin Haveri, terzino sinistro classe 2001 di proprietà del Rimini, squadra che nell'ultima stagione ha militato in serie D. Il giovane esterno di nazionalità albanese ha colpito il dt Davide Vagnati che lo vuole portare in granata.



La trattativa è in via di definizione e Haveri dovrebbe essere a disposizione di Ivan Juric per l'inizio del ritiro: l'allenatore lo valuterà e in seguito deciderà se tenerlo con sé o cederlo in prestito.