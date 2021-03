Sono rimasti in panchina Salvatore Sirigu, Rolando Mandragora e Andrea Belotti nella vittoria dell'Italia per 2-0 sul campo della Lituania, hanno invece giocato con le rispettive nazionali gli altre calciatori del Torino impegnati nelle qualificazione al Mondiale del 2022.



Samir Ujkani e Mergim Vojvoda erano titolari in Spagna-Kosovo 3-1, Amer Gojak è invece entrato in campo solamente all'86' in Bosnia-Francia 0-1. Sasa Lukic, ieri, non aveva giocato in Azerbaigian-Serbia 1-2.