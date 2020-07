Il futuro di Iago Falque è sospeso tra Torino e Genoa.



I granata detengono infatti il cartellino dell'attaccante spagnolo ma i rossoblù, ai quali è tornato in prestito lo scorso gennaio, possono vantare nei suoi confronti un diritto di riacquisto valido per la prossima sessione di mercato a fronte del versamento di 8 milioni di euro nelle casse del Toro. Un'opzione che la società ligure eserciterà soltanto nel caso in cui riuscirà a garantirsi la permanenza in Serie A.



Lo riferisce l'edizione odierna del Corriere dello Sport.