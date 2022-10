Dopo due panchine consecutive, la prima in Coppa Italia contro il Cittadella e la seconda in campionato contro l'Udinese, Koffi Djidji è pronto a riprendersi il suo posto al centro della difesa del Torino.



Contro il Milan toccherà al difensore francese giocare al fianco di Perr Schuurs e di Ricardo Rodriguez, con David Zima che tornerà ad accomodarsi in panchina.