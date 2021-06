Il Torino sta cercando una sistemazione ad alcuni giocatori che sono scivolati in fondo alla gerarchie. Fra questi ci sarebbero Karol Linetty e Ricardo Rodriguez. Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, non ci sarebbero pretendenti all’orizzonte per i due giocatori anche se l’unica speranza per trovare acquirenti possibili è rappresentata da Euro2020 dove entrambi sono impegnati con le rispettive nazionali.