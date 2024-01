Torino in emergenza: a Cagliari sei assenti

Per la partita di domani sera contro il Cagliari, Ivan Juric dovrà fare i conti con le tante assenze: il tecnico, infatti, non potrà contare su ben sei giocatori per a causa di alcuni infortuni ma anche per questioni legate al mercato.



Come noto non ci sarà Perr Schuurs, la cui stagione è già arrivata al capolinea a causa del grave infortunio al ginocchio (rottura del legamento crociato) subito lo scorso ottobre nella partita contro l'Inter, ma negli ultimi giorni si sono aggiunti all'elenco degli indisponibili altri due giocatori molto importanti per il Torino: Koffi Djidji e Ivan Ilic. Il difensore ha qualche fastidio di natura muscolare, il centrocampista deve invece convivere con il mal di schiena.



Gli altri tre giocatori che non saranno a disposizione per la partita contro il Cagliari sono Brandon Soppy, Yann Karamoh e Nemanja Radonjic. In questo caso il motivo per cui non partiranno per la Sardegna non è solamente da ricercare negli acciacchi fisici avuti negli ultimi giorni ma anche nel fatto che non rientrano più nei piani societari. Tutti e tre sono sul mercato e il direttore tecnico Davide Vagnati da tempo è al lavoro per cercare una nuova squadra ai tre. Tenendo presente la mancanza convocazione per Cagliari-Torino, la loro esperienza al Torino, di fatto, la si potrebbe essere già considerare terminata.