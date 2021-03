Jacopo Segre è uno dei giocatori che nel mercato di gennaio ha lasciato il Torino per trasferirsi in prestito alla Spal. Il centrocampo a fine stagione potrebbe però rientrare alla base: tutto dipende da come terminerà il campionato di serie B la formazione di Ferrara.



Nel caso in cui la Spal dovesse riuscire a ottenere la promozione in serie A, scatterebbe l'obbligo di riscatto del cartellino di Segre: senza promozione nel massimo campionato il centrocampista tornerebbe al Torino.