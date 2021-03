Andrea Belotti è stato tra i protagonisti della vittoria dell'Italia sul campo della Bulgaria, nel secondo match degli azzurri nel proprio girone di qualificazione al Mondiale 2022. Domani sera, in Lituania-Italia, il Gallo dovrebbe però accomodarsi inizialmente in panchina per lasciare spazio a Ciro Immobile, anche se è probabile una loro staffetta nella rirpesa.



Non dovrebbero giocare nemmeno gli altri due calciatori del Torino che sono stati convocati dal ct Roberto Mancini: il portiere Salvatore Sirigu e il centrocampista Rolando Mandragora.